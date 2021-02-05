Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden evde bakım hizmeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden evde bakım hizmeti

05.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:22
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden evde bakım hizmeti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen evde bakım hizmetlerine devam ediliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen evde bakım hizmetlerine devam ediliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında özel gereksinimli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların bakımlarını ücretsiz karşılıyor.

Bu kapsamda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) oluşturduğu kısıtlılık nedeniyle tıraş olmakta zorluk çeken vatandaşlara Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesindeki personeller tarafından hizmet sağlanıyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, evde bakım hizmetleriyle binlerce vatandaşa ulaşıldığını, Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Didem Kınalı Jason Statham Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Hakan Kutlu Deniz Türüç Gökhan Gönül
Tüm Haberler Silah Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden evde bakım hizmeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 10:29:16. #1.16#
title