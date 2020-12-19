Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden çiçeklendirme çalışmaları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, kentin farklı yerlerinde çiçeklendirme çalışması yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen çiçeklendirme çalışmalarıyla lale, süs lahanası, hercai ve menekşe fidelerini toprakla buluşturuyor.

Bu kapsamda ekipler, Madalyalı, Necip Fazıl, Diş Hastanesi kavşaklarında ve havaalanı yolunda çalışma yaptı.

Açıklamada, çiçeklendirme çalışmalarının vatandaşların beğenisini kazandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün