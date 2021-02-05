Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi zabıtasından denetim
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi zabıtasından denetim

05.02.2021 10:17 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:20
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi zabıtasından denetim

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gıda kamyonlarına yönelik denetim yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gıda kamyonlarına yönelik denetim yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hal zabıtası ekipleri, vatandaşların sağlıklı, güvenli, kaliteli, uygun fiyatlı sebze ve meyveye ulaşmalarını sağlamak, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek ve kayıt dışı sebze ve meyve ticaretini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, kente giriş yapan ve sebze meyve taşıyan araçları durdurarak kontroller yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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