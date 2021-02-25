Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ödül
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ödül

25.02.2021 08:45 | Son Güncelleme: 25.02.2021 08:48
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ödül

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Online Trafik Yönetimi Projesi ile Şehir Ödülleri Türkiye Organizasyonu kapsamında "Yılın Ulaşım Projesi" ödülüne layık görüldü.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Online Trafik Yönetimi Projesi ile Şehir Ödülleri Türkiye Organizasyonu kapsamında "Yılın Ulaşım Projesi" ödülüne layık görüldü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ardahan Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen Online Trafik Yönetimi projesi ile Şehir Ödülleri Türkiye Organizasyonu'nda "Yılın Ulaşım Projesi" ödülünü Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kazandı.

Gerçekleştirilen ödül töreninde birincilik ödülünü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Züver Çetinkaya aldı.

Kahramanmaraş'ı dünya standartlarında, metropollerde uygulanan erişilebilir ve sürdürülebilir uygulamalarla buluşturduklarını anımsatan Çetinkaya, alınan ödülün kente hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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