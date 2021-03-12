Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden kadın üreticilere destek
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden kadın üreticilere destek

12.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:14
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden kadın üreticilere destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında kadın üreticilerce satışa sunulan tüm ürünleri alıp ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında kadın üreticilerce satışa sunulan tüm ürünleri alıp ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında kadın kooperatiflerince kermes düzenlendiğini hatırlattı.

Etkinlik sonrası Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm ürünlerin satın alındığını belirten Güngör, ürünlerin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince paketlenerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını aktardı.

Başkan Güngör, başta kadın üreticiler olmak üzere tüm üreticilerin dün olduğu gibi bugün ve yarın da yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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