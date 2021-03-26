Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 3 bin 700 lira olarak belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 3 bin 700 lira olarak belirlendi

Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 3 bin 700 lira olarak belirlendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, belediyede en düşük işçi maaşını 3 bin 700 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, belediyede en düşük işçi maaşını 3 bin 700 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası ile yapılan görüşmenin ardından 2020 yılında verilen 2 bin 685 liralık ücrete yüzde 35 zam yapıldığını ve en düşük işçi maaşının 3 bin 700 lira belirlendiğini belirtti.

Anlaşmanın sağlanabilmesi için belediye bütçesinde imkanları zorladıklarını ifade eden Güngör şunları kaydetti:

"Sendikamızla yaptığımız görüşmeler sonucunda belediye bütçe imkanlarımızı da zorlayarak en düşük işçi ücretini 3 bin 700 liraya çıkartarak anlaşma sağladık. İşçilerimize ve şehrimize hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Celal Adan Ömer Çelik Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Guy Ritchie Merve Dizdar Jason Statham
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Bülent Uygun Mesut Bakkal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 3 bin 700 lira olarak belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 19:23:59. #1.14#
title