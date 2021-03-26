Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 3 bin 700 lira olarak belirlendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, belediyede en düşük işçi maaşını 3 bin 700 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, belediyede en düşük işçi maaşını 3 bin 700 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası ile yapılan görüşmenin ardından 2020 yılında verilen 2 bin 685 liralık ücrete yüzde 35 zam yapıldığını ve en düşük işçi maaşının 3 bin 700 lira belirlendiğini belirtti.

Anlaşmanın sağlanabilmesi için belediye bütçesinde imkanları zorladıklarını ifade eden Güngör şunları kaydetti:

"Sendikamızla yaptığımız görüşmeler sonucunda belediye bütçe imkanlarımızı da zorlayarak en düşük işçi ücretini 3 bin 700 liraya çıkartarak anlaşma sağladık. İşçilerimize ve şehrimize hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün