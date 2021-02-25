Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ısıtma sistemleri denetimi
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ısıtma sistemleri denetimi

25.02.2021 08:49 | Son Güncelleme: 25.02.2021 08:52
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ısıtma sistemleri denetimi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, konut ve işyerlerinde bulunan ısıtma sistemlerinin denetimlerini gerçekleştiriyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, konut ve işyerlerinde bulunan ısıtma sistemlerinin denetimlerini gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından yapılan denetimlerde, sistemlere bağlı kazan, baca ve filtrelerin uygunluğu, dönemsel bakımları ve kalorifer yakıcılarının ateşleyici belgesi gibi incelemeler gerçekleştiriliyor.

Ekiplerin, Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nce gerçekleştirdiği denetimlerde, uygun olmayan ısı sistemleri tespit edilerek işlem uygulanıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, "Isıtma sezonu boyunca yakıt sistemlerimizin doğru ve kurallara uygun kullanılması hava kalitemizi de aynı oranda etkiliyor. Vatandaşlarımızın ısınma sistemlerinde özellikle hava kirliliği oluşturacak kömür torbaları, plastik, tekstil türevleri benzeri materyalleri kullanmaması, temiz ve sağlıklı havanın muhafaza edilmesi adına önem taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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