Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden öğrencilere ziyaret

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özel eğitim ve uygulama okullarının faaliyete geçmesinin ardından öğrencilere moral ziyareti gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında yeniden kontrollü normalleşme çerçevesinde özel eğitim ve uygulama okullarını ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün eşi Leyla Güngör'ünde katıldığı programda 450 öğrenciye çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuğba Gökçen, öğrenci ve ailelerinin salgın sürecinden etkilendiğini, öğrencilerin okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün