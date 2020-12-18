Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı olağan toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör başkalığında gerçekleştirilen toplantıda, gündemdeki maddeler görüşüldü.

Toplantıda, kardeş şehir ilişkileri ve toplu taşıma desteklerini içeren 13 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının ardından konuşan Güngör, alınan kararların kent için hayırlara vesile olmasını diledi.

Toplu taşıma esnafına desteklerin devam edeceğini belirten Güngör, "Dünyayı etkisi altına alan bir pandemi süreci yaşanıyor. Tüm hastalarımıza şifa diliyorum. Rabbim tez zamanda bu hastalığın şifasını da versin. Büyükşehir Belediyesi olarak 2020 yılı içerisinde toplu taşıma esnafımıza önemli desteklerimiz oldu. İnşallah 2021 yılı için de bu desteklerimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün