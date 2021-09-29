Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, Tarihi Kapalı Çarşı'daki çalışmaları inceledi - Haberler
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, Tarihi Kapalı Çarşı'daki çalışmaları inceledi

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, Tarihi Kapalı Çarşı'daki çalışmaları inceledi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarihi Kapalı Çarşı'da devam eden cephe yenileme çalışmalarını inceledi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarihi Kapalı Çarşı'da devam eden cephe yenileme çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güngör, incelemeleri sırasında esnafa desteklerinden dolayı teşekkür etti, projenin hem şehir estetiğine hem de esnafa önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Tarihi Kapalı Çarşı cephe yenileme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 9 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz projemizde önemli bir mesafe aldık. Bu yıl sonuna kadar inşallah projemizi de bitireceğiz. Tarihi Kapalı Çarşı'mız yenilenen yüzüyle hemşehrilerimize hizmet verecek. Bu süreçte esnafımıza da destekleri için teşekkür ediyoruz. İnşallah bu projemiz hem şehir estetiğine hem de esnafımıza önemli katkılar sağlayacak. Şehrimize hayırlı olsun."

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
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