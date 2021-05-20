SPOR Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, Avrupa Şampiyonu Kılıçsallayan'ı kutladı
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SPOR Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, Avrupa Şampiyonu Kılıçsallayan'ı kutladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, Avrupa Şampiyonu Kılıçsallayan'ı kutladıÖmer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rus rakibini tuşla yenerek şampiyon...

SPOR Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, Avrupa Şampiyonu Kılıçsallayan'ı kutladı

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,(DHA)- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rus rakibini tuşla yenerek şampiyon olan Anıl Kılıçsallayan'ı görüntülü arayarak tebrik etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Anıl Kılıçsallayan, dün akşam minderde Rus Rakibi Atsamaz Tebloev'i 7-2 öndeyken tuş ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Türkiye'ye altın madalya kazandıran şampiyonu ilk tebrik eden isimlerden biri de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör oldu. Anıl Kılıçsallayan'ı telefonla görüntülü arayarak tebrik eden Güngör, "Gözlerinden öpüyorum. Bizi gururlandırdın" dedi.

Anıl Kılıçsallayan ise Güngör'e teşekkür ederken, cuma günü Kahramanmaraş'ta olacağını söyledi.

SPOR Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, Avrupa Şampiyonu Kılıçsallayan'ı kutladı
SPOR Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, Avrupa Şampiyonu Kılıçsallayan'ı kutladı
SPOR Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, Avrupa Şampiyonu Kılıçsallayan'ı kutladı
SPOR Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, Avrupa Şampiyonu Kılıçsallayan'ı kutladı
SPOR Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, Avrupa Şampiyonu Kılıçsallayan'ı kutladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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