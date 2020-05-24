Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehitliği ziyaret etti
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitliği ziyaret ederek, şehit yakınlarının bayramlarını kutladı.
24.05.2020 18:19 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:16
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitliği ziyaret ederek, şehit yakınlarının bayramlarını kutladı.
Güngör, Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret ederek, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.
Eşi Leyla Güngör ile şehitliği ziyareti gerçekleştiren Başkan Güngör, aynı zamanda şehitlikte bulunan şehit yakınlarıyla da bayramlaştı.
Güngör, ziyaretin ardından, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını hiçe sayan aziz şehitleri kabirleri başında dualarla andıklarını söyledi.
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Kaynak: AA