KAHRAMANMARAŞ - Boru hattındaki patlama Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşımı durdurdu (4) - Haberler
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KAHRAMANMARAŞ - Boru hattındaki patlama Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşımı durdurdu (4)

AA - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu trafiğe kapatıldı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Kahramanmaraş- Gaziantep Karayolu trafiğe kapatıldı.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesindeki bir elektrik direği, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Direk, bölgede bulunan bir petrol boru hattına isabet etmesi sonucu patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'na da sıçradı.

Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Yangın nedeniyle karayolu da çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

KAHRAMANMARAŞ - Boru hattındaki patlama Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşımı durdurdu (4)

KAHRAMANMARAŞ - Boru hattındaki patlama Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşımı durdurdu (4)

KAHRAMANMARAŞ - Boru hattındaki patlama Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşımı durdurdu (4)

AA - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, Gaziantep, Patlama, Petrol, Güncel, Haber

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