KAHRAMANMARAŞ - Boru hattındaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
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KAHRAMANMARAŞ - Boru hattındaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Haberler | Güncel

Patlama anının güvenlik kamerası kaydı Patlamanın yaşandığı alan KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Patlama anının güvenlik kamerası kaydı

Patlamanın yaşandığı alan KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

KAHRAMANMARAŞ - Boru hattındaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

KAHRAMANMARAŞ - Boru hattındaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

KAHRAMANMARAŞ - Boru hattındaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, Patlama, Petrol, Güncel, Haber

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