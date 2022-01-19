KAHRAMANMARAŞ - Boru hattındaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı
Patlama anının güvenlik kamerası kaydı Patlamanın yaşandığı alan KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Patlama anının güvenlik kamerası kaydı
Patlamanın yaşandığı alan KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.