KAHRAMANMARAŞ Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 hastaya umut oldu
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KAHRAMANMARAŞ Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 hastaya umut oldu

Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 hastaya umut olduKAHRAMANMARAŞ'ta, beyin ölümü gerçekleşen kadının kalbi ve 2 böbreği ailesi tarafından bağışlanarak organ bekleyen 3 hastaya umut oldu.

25.07.2020 10:17 | Son Güncelleme: 25.07.2020 10:23

Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 hastaya umut oldu

KAHRAMANMARAŞ'ta, beyin ölümü gerçekleşen kadının kalbi ve 2 böbreği ailesi tarafından bağışlanarak organ bekleyen 3 hastaya umut oldu.

Trafik kazası sonrası ağır yaralanan 39 yaşındaki bir kadın, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren kadının akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine doktorlar kadının ailesine organ bağışı teklifinde bulundu. Ailenin teklifi kabul etmesi üzerine Sağlık Bakanlığı'na bilgi verildi ve zamanla yarış başladı.

AMELİYATI YAPACAK EKİP ASKERİ HELİKOPTERLE GETİRİLDİ

Kara Kuvveleri Komutanlığı'na bağlı askeri helikopter organları çıkaracak ekibi Malatya'dan alarak Kahramanmaraş'a getirdi. Kadının kalbi, ve 2 böbreği, Doç. Dr. Murat Doğan ve ekibi tarafından yapılan yaklaşık 2.5 saatlik bir ameliyatla alındı. Bir böbrek Adana Şehir Hastanesi'ne, diğeri Kayseri Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kalp ise askeri uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

'HALKIMIZI ORGAN BAĞIŞI YAPMAYA DEVAM EDİYORUM'

Ameliyat sonrası değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Murat Doğan, "Bölgemizde çok fazla organ çıkmıyor. Çıkan organlar da çok kıymetli, organ bekleyen de birçok hasta var. Bu durum ile koordinatör hocamız Mehmet Ali Düzkale çok yakından ilgilendi. Organ bağışçısı aileye çok teşekkür ediyoruz. Organları hastalar umutla bekliyorlar. Hastamızın kalbi ve 2 böbreği kullanılacak. Halkımızı organ bağışı yapmaya devam ediyorum" diye konuştu.

Murat Doğan ve ekibi daha sonra askeri helikopterle hastaneden ayrıldı.

KAHRAMANMARAŞ Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 hastaya umut oldu

Kaynak: DHA

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