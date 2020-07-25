KAHRAMANMARAŞ Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 hastaya umut oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KAHRAMANMARAŞ Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 hastaya umut oldu

Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 hastaya umut olduKAHRAMANMARAŞ'ta, beyin ölümü gerçekleşen kadının kalbi ve 2 böbreği ailesi tarafından bağışlanarak organ bekleyen 3 hastaya umut oldu.

25.07.2020 05:48 | Son Güncelleme: 25.07.2020 05:53

Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 hastaya umut oldu

KAHRAMANMARAŞ'ta, beyin ölümü gerçekleşen kadının kalbi ve 2 böbreği ailesi tarafından bağışlanarak organ bekleyen 3 hastaya umut oldu.

Trafik kazası sonrası ağır yaralanan 39 yaşındaki bir kadın, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren kadının akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine doktorlar kadının ailesine organ bağışı teklifinde bulundu. Ailenin teklifi kabul etmesi üzerine Sağlık Bakanlığı'na bilgi verildi ve zamanla yarış başladı.

AMELİYATI YAPACAK EKİP ASKERİ HELİKOPTERLE GETİRİLDİ

Kara Kuvveleri Komutanlığı'na bağlı askeri helikopter organları çıkaracak ekibi Malatya'dan alarak Kahramanmaraş'a getirdi. Kadının kalbi, ve 2 böbreği, Doç. Dr. Murat Doğan ve ekibi tarafından yapılan yaklaşık 2.5 saatlik bir ameliyatla alındı. Bir böbrek Adana Şehir Hastanesi'ne, diğeri Kayseri Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kalp ise askeri uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

'HALKIMIZI ORGAN BAĞIŞI YAPMAYA DEVAM EDİYORUM'

Ameliyat sonrası değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Murat Doğan, "Bölgemizde çok fazla organ çıkmıyor. Çıkan organlar da çok kıymetli, organ bekleyen de birçok hasta var. Bu durum ile koordinatör hocamız Mehmet Ali Düzkale çok yakından ilgilendi. Organ bağışçısı aileye çok teşekkür ediyoruz. Organları hastalar umutla bekliyorlar. Hastamızın kalbi ve 2 böbreği kullanılacak. Halkımızı organ bağışı yapmaya devam ediyorum" diye konuştu.

Murat Doğan ve ekibi daha sonra askeri helikopterle hastaneden ayrıldı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-

KAHRAMANMARAŞ Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 hastaya umut oldu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz Dünya
Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı Politika
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Ekonomi
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt Güncel
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt
Anayasa Mahkemesi'nden gece alkol satışıyla ilgili ezber bozan karar: Esnafa tuzak kurulmaz Hukuk
Anayasa Mahkemesi'nden gece alkol satışıyla ilgili ezber bozan karar: Esnafa tuzak kurulmaz
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü 3. Sayfa
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
ABD, Rusya'nın Libya'da konumlandırdığı askeri ekipmanlara ilişkin yeni uydu fotoğraflarını paylaştı
ABD, Rusya'nın Libya'da konumlandırdığı askeri ekipmanlara ilişkin yeni uydu fotoğraflarını paylaştı
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor
Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı
Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
TFF'nin verdiği maske ve sosyal mesafe cezası toplam 1 milyon 768 bin 700 TL'yi buldu
TFF'nin verdiği maske ve sosyal mesafe cezası toplam 1 milyon 768 bin 700 TL'yi buldu
Cuma namazıyla birlikte ibadete açılan Ayasofya Camii hakkında 510 bin tweet atıldı
Cuma namazıyla birlikte ibadete açılan Ayasofya Camii hakkında 510 bin tweet atıldı
Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı
Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
İYİ Parti'den anket açıklaması: Kamuoyu yoklamalarında üçüncü partiyiz
İYİ Parti'den anket açıklaması: Kamuoyu yoklamalarında üçüncü partiyiz
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı
Beşiktaş ile Caner Erkin'in yolları ayrılıyor
Beşiktaş ile Caner Erkin'in yolları ayrılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Engin Altay Özlem Zengin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Deniz Seki İbrahim Tatlıses Seyfi Dursunoğlu
Spor Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Ali Şansalan Emre Belözoğlu
Daha Fazla Namaz Ayasofya Cuma Namazı Burak Yılmaz
Şu an buradasınız: KAHRAMANMARAŞ Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 hastaya umut oldu - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 05:54:16. #1.14#
title