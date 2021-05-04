Kahramanmaraş Belediyesi tam kapanmada kira almayacak
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Kahramanmaraş Belediyesi tam kapanmada kira almayacak

Kahramanmaraş Belediyesi tam kapanmada kira almayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, belediyenin mülkiyetinde bulunan iş yerlerinden tam kapanma süresince kira ve ecrimisil ücreti alınmayacağını bildirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, belediyenin mülkiyetinde bulunan iş yerlerinden tam kapanma süresince kira ve ecrimisil ücreti alınmayacağını bildirdi.

Başkan Güngör, yaptığı açıklamada, Ramazan ayıyla beraber hükümetin aldığı tedbirler çerçevesinde 17 günlük 'tam kapanma' sürecinin yaşandığını belirterek, "Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin yapmış olduğu desteklerin yanında belediyeler olarak kendi imkanlarımız ölçüsünde desteklerimizi vermeye devam ediyoruz. Ayrıca almış olduğumuz kararla Haziran ayına kadar vadesi gelmemiş esnaf borçlarımızı nakit olarak ödeyerek esnafımıza destek oluyoruz. Tüm bunlara ilave olarak bugün aldığımız bir kararla 'tam kapanma' süresince Büyükşehir Belediyemizin mülkiyetinde bulunan yaklaşık 350 işyerinden kira ücreti ve işgaliye almayacağız. Bugünleri, yaşadığımız bu zorlukları birlikte aşacağız. Esnafımızın ve hemşerilerimizin her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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