KAHRAMANMARAŞ Belediye önüne terk edilen 2 kardeş, sıcak yuvaya kavuştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KAHRAMANMARAŞ Belediye önüne terk edilen 2 kardeş, sıcak yuvaya kavuştu

Belediye önüne terk edilen 2 kardeş, sıcak yuvaya kavuştuSİİRT'te anneleri tarafından belediye önüne terk edilen Nisanur Ç. (6) ve Çakır U. (4), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Koyucu aile' projesiyle Kahramanmaraş'ta sıcak bir yuvaya kavuştu.

26.08.2020 09:03 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:09

Belediye önüne terk edilen 2 kardeş, sıcak yuvaya kavuştu

SİİRT'te anneleri tarafından belediye önüne terk edilen Nisanur Ç. (6) ve Çakır U. (4), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Koyucu aile' projesiyle Kahramanmaraş'ta sıcak bir yuvaya kavuştu. Kurban Bayramı öncesi Siirt'e giderek iki kardeşi Kahramanmaraş'a getirerek koruyucu ailesi olan Ayhan ve Hatice Köpo çifti, "Hem biz, hem de çocuklar çifte bayram yaptık. Çok mutluyuz" dedi.

Edanur (18), Zeynep Yüsra (15) ve Elif (9) adında 3 çocukları olan Ayhan ve Hatice Köpo çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen 'Koyucu aile' projesine başvurdu. 19 yıllık evli çiftin başvurusu üzerine çalışma başlatan Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, diğer il müdürlükleriyle yaptıkları görüşmede Siirt'te bir süre önce anneleri tarafından belediye önüne terk edilen Nisanur ile kardeşi Çakır U. için koruyucu aile arandığını belirledi. Bunun üzerine Köpo ailesiyle irtibata geçen yetkililer, bu kardeşlere koruyucu aile olup, olamayacaklarını sordu.

560 KİLOMETRE GİDİP ÇOCUKLARI ALDI

Tekstil fabrikasında vardiya amiri olarak çalışan Ayhan Köpo ile eşi Hatice Köpo, teklifi kabul ederek 28 Temmuz'da 560 kilometre uzaklıktaki Siirt'e giderek Nisanur ve kardeşi Çakır'ı alarak Kahramanmaraş'a getirdi. Çift, 2 kardeşe hem evinin kapılarını hem de sevgi dolu yüreklerini açtı. Nisanur ve Çakır U. kısa sürede hem Ayhan ve Hatice Köpo'ya hem de çocukları Edanur, Zeynep Yüsra ve Elif'e uyum sağlayıp bir aile oldular.

'ÇOCUKLARIMIZLA ÇİFTE BAYRAM YAPTIK'

Şu an çok mutlu olduklarını, kendi çocuklarının Nisanur ve Çakır ile çok iyi anlaştığını belirten Ayhan Köpo, tek amaçlarının onları vatana ve millete hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek olduğunu söyledi. Eşiyle birlikte bir çocuğun koruyucu ailesi olmak isterken Allah'ın onlara 2 çocuk gönderdiğini belirten Ayhan Köpo, şöyle konuştu:

"Eşim bana bunu birlikte yapabileceğimizi, çocukları alıp onları vatana millete güzel evlatlar yetiştireceğimizi söyledi. Daha sonra kurum da bizim müracaatımızı onayladı ve bize Siirt'te 2 çocukla eşleştiğimizi söylediler. 560 kilometre gidip çocuklarımızı bayram öncesi aldık ve çocuklarımızla çifte bayram yaptık. Hem bir aileleri oldu hem de Kurban Bayramı'nı bir ailede geçirdiler. Çocukların düzenli bir ailede yetişmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çocukların gelişmesi, bakımı ve eğitimi noktasında düzenli aile çok önemli. Onlar bize bir fidan, onlar bize bir emanet. O emanetleri vatana, millete en iyi şekilde yetiştirmek istiyoruz. Benim 3 kız çocuğum var ama şimdi 5 çocuğum oldu. O sorumluluğu ailemle beraber aldık İnşallah bu 2 fidanı vatana millete hayırlı evlat olarak yetiştireceğimizi düşünüyoruz."

'SİİRT OLMASI BİZE SÜRPRİZ OLDU'

Hatice Köpo ise Nisanur ile Çakır'ı kısa sürede şok sevdiklerini ve şu anda diğer 3 çocuğundan hiçbir farkı olmadığını belirterek, "Akrabalarımızda ve çevremizde koruyucu aile var. Hoşuma gidiyordu, çocukları da seviyorum ve güzel olacağını düşündüğüm için koruyucu aile olmak istedik. Siirt'ten 2 çocuğun koruyucu ailesi olacağımı da hiç tahmin etmemiştim, Bize sürpriz oldu. Bu çocuklar bizim için demek ki hayırlıymış kısmetimiz oradan geldi. Bayram öncesi aldık çocukları ve beraber bayram yaptık" diye konuştu.

Nisanur ile Çakır U. da yeni aileleriyle mutlu olduklarını ifade etti. Köpo çiftine sarılan çocuklardan Nisanur, çok mutlu olduğunu ve yakında okula kaydının yapılacak olmasından dolayı da heyecanlı olduğunu ifade etti.

KAHRAMANMARAŞ Belediye önüne terk edilen 2 kardeş, sıcak yuvaya kavuştu

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın 3. Sayfa
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi...
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi Magazin
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu Politika
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
Meteorolojiden sağanak uyarısı! 3 bölge için uyarı yapıldı Güncel
Meteorolojiden sağanak uyarısı! 3 bölge için uyarı yapıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı Magazin
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Gözü dönmüş hırsızlar, yangına müdahale eden itfaiye erlerine ateş açtı 3. Sayfa
Gözü dönmüş hırsızlar, yangına müdahale eden itfaiye erlerine ateş açtı
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı
Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı
İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi
İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Messi'nin ayrılık talebi sonrasında istifa kararı aldı
Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Messi'nin ayrılık talebi sonrasında istifa kararı aldı
ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake felçli kaldı
ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake felçli kaldı
Antalya'da köpük partileri yasaklandı
Antalya'da köpük partileri yasaklandı
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
THY'den koronaya karşı ikram değişikliği! Sadece isteyene su var
THY'den koronaya karşı ikram değişikliği! Sadece isteyene su var
Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı
Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Şehit çocuklarının küçük yaşta başlayan arkadaşlıkları evliliğe uzandı
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Galatasaray, Mustafa Cengiz'e olan sözleri nedeniyle Fatih Altaylı'ya hukuki işlem başlattı
Galatasaray, Mustafa Cengiz'e olan sözleri nedeniyle Fatih Altaylı'ya hukuki işlem başlattı
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Başakşehir'in yıldızı Visca ile buluştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Faik Öztrak Murat Kurum Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Halit Ergenç Sertab Erener Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Türk Şehit Giresun
Şu an buradasınız: KAHRAMANMARAŞ Belediye önüne terk edilen 2 kardeş, sıcak yuvaya kavuştu - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 09:09:09. #1.14#
title