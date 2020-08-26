KAHRAMANMARAŞ Belediye önüne terk edilen 2 kardeş, sıcak yuvaya kavuştu Belediye önüne terk edilen 2 kardeş, sıcak yuvaya kavuştuSİİRT'te anneleri tarafından belediye önüne terk edilen Nisanur Ç. (6) ve Çakır U. (4), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Koyucu aile' projesiyle Kahramanmaraş'ta sıcak bir yuvaya kavuştu.

Belediye önüne terk edilen 2 kardeş, sıcak yuvaya kavuştu

SİİRT'te anneleri tarafından belediye önüne terk edilen Nisanur Ç. (6) ve Çakır U. (4), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Koyucu aile' projesiyle Kahramanmaraş'ta sıcak bir yuvaya kavuştu. Kurban Bayramı öncesi Siirt'e giderek iki kardeşi Kahramanmaraş'a getirerek koruyucu ailesi olan Ayhan ve Hatice Köpo çifti, "Hem biz, hem de çocuklar çifte bayram yaptık. Çok mutluyuz" dedi.

Edanur (18), Zeynep Yüsra (15) ve Elif (9) adında 3 çocukları olan Ayhan ve Hatice Köpo çifti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen 'Koyucu aile' projesine başvurdu. 19 yıllık evli çiftin başvurusu üzerine çalışma başlatan Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, diğer il müdürlükleriyle yaptıkları görüşmede Siirt'te bir süre önce anneleri tarafından belediye önüne terk edilen Nisanur ile kardeşi Çakır U. için koruyucu aile arandığını belirledi. Bunun üzerine Köpo ailesiyle irtibata geçen yetkililer, bu kardeşlere koruyucu aile olup, olamayacaklarını sordu.

560 KİLOMETRE GİDİP ÇOCUKLARI ALDI

Tekstil fabrikasında vardiya amiri olarak çalışan Ayhan Köpo ile eşi Hatice Köpo, teklifi kabul ederek 28 Temmuz'da 560 kilometre uzaklıktaki Siirt'e giderek Nisanur ve kardeşi Çakır'ı alarak Kahramanmaraş'a getirdi. Çift, 2 kardeşe hem evinin kapılarını hem de sevgi dolu yüreklerini açtı. Nisanur ve Çakır U. kısa sürede hem Ayhan ve Hatice Köpo'ya hem de çocukları Edanur, Zeynep Yüsra ve Elif'e uyum sağlayıp bir aile oldular.

'ÇOCUKLARIMIZLA ÇİFTE BAYRAM YAPTIK'

Şu an çok mutlu olduklarını, kendi çocuklarının Nisanur ve Çakır ile çok iyi anlaştığını belirten Ayhan Köpo, tek amaçlarının onları vatana ve millete hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek olduğunu söyledi. Eşiyle birlikte bir çocuğun koruyucu ailesi olmak isterken Allah'ın onlara 2 çocuk gönderdiğini belirten Ayhan Köpo, şöyle konuştu:

"Eşim bana bunu birlikte yapabileceğimizi, çocukları alıp onları vatana millete güzel evlatlar yetiştireceğimizi söyledi. Daha sonra kurum da bizim müracaatımızı onayladı ve bize Siirt'te 2 çocukla eşleştiğimizi söylediler. 560 kilometre gidip çocuklarımızı bayram öncesi aldık ve çocuklarımızla çifte bayram yaptık. Hem bir aileleri oldu hem de Kurban Bayramı'nı bir ailede geçirdiler. Çocukların düzenli bir ailede yetişmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çocukların gelişmesi, bakımı ve eğitimi noktasında düzenli aile çok önemli. Onlar bize bir fidan, onlar bize bir emanet. O emanetleri vatana, millete en iyi şekilde yetiştirmek istiyoruz. Benim 3 kız çocuğum var ama şimdi 5 çocuğum oldu. O sorumluluğu ailemle beraber aldık İnşallah bu 2 fidanı vatana millete hayırlı evlat olarak yetiştireceğimizi düşünüyoruz."

'SİİRT OLMASI BİZE SÜRPRİZ OLDU'

Hatice Köpo ise Nisanur ile Çakır'ı kısa sürede şok sevdiklerini ve şu anda diğer 3 çocuğundan hiçbir farkı olmadığını belirterek, "Akrabalarımızda ve çevremizde koruyucu aile var. Hoşuma gidiyordu, çocukları da seviyorum ve güzel olacağını düşündüğüm için koruyucu aile olmak istedik. Siirt'ten 2 çocuğun koruyucu ailesi olacağımı da hiç tahmin etmemiştim, Bize sürpriz oldu. Bu çocuklar bizim için demek ki hayırlıymış kısmetimiz oradan geldi. Bayram öncesi aldık çocukları ve beraber bayram yaptık" diye konuştu.

Nisanur ile Çakır U. da yeni aileleriyle mutlu olduklarını ifade etti. Köpo çiftine sarılan çocuklardan Nisanur, çok mutlu olduğunu ve yakında okula kaydının yapılacak olmasından dolayı da heyecanlı olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA