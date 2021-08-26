Kahramanmaraş Belediye Başkanından Melikgazi'ye ziyaret

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar üzerine istişare etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar üzerine istişare etti.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün ziyaretinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Yapılan ziyaret hakkında konuşan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Milli mücadelemizin öncü şehri Kahramanmaraş'ımızın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin Güngör belediyemizi ziyaret ettiler. Çalışmaları ile daima öncü olan başkanımızla istişare ederek, tecrübelerinden faydalandık. Güzel ve kalıcı projeler için bilgi alış verişi yaptık. Kendilerine ilçemizde yaptığımız ve birçok ile örnek olan çalışmalarımızdan ve projelerimizden bahsettik. Bu kapsamda farklı belediyeler olarak tecrübe paylaşımı ve projelerimiz konusunda istişarelerimiz oluyor. Birbirimize destekler sağlayarak şehirlerimiz ve ülkemizin gelişmesi için birlikte çalışmalarımız oluyor. Bu değerli ziyaretlerinden dolayı Sayın Başkanımız Hayrettin Güngör'e şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Misafirperverliği için Başkan Palancıoğlu'na teşekkür eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, "Değerli kardeşim ve kadim dostum Kayseri-Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'nun misafiri olduk. Belediyelerimizin faaliyetleri hakkında karşılıklı istişarelerde bulunduk. Nazik ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı