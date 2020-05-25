Kahramanmaraş Başsavcısı İlker Yazıcı, izolasyondaki personellerinin bayramını kutladı
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Kahramanmaraş Başsavcısı İlker Yazıcı, izolasyondaki personellerinin bayramını kutladı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Türkoğlu Kampüs Ceza İnfaz Kurumu ve çeşitli yurtlarda izolasyonda bulunan ceza infaz kurumu personellerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kahramanmaraş Başsavcısı İlker Yazıcı, izolasyondaki personellerinin bayramını kutladı
25.05.2020 13:11 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:30

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Türkoğlu Kampüs Ceza İnfaz Kurumu ve çeşitli yurtlarda izolasyonda bulunan ceza infaz kurumu personellerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyularak gerçekleştirilen bayramlaşma programında Yazıcı, görevlilerin Ramazan Bayramını tebrik etti.

Yazıcı, yaptığı konuşmada, dünyanın ve Türkiye'nin virüs salgınıyla mücadele verdiğini belirtti.

Salgın sürecinde ceza infaz kurumu personellerinin fedakarca görevlerini yerine getirdiğini vurgulayan Yazıcı, personellerin bu süreçte yaptığı fedakarlığın hiçbir zaman unutulmayacağını, her zaman olduğu gibi ceza infaz kurumu personellerinin yanında olduklarını söyledi.

Yazıcı, bayram sonrasında izolasyon sürecinin normalleşmesini temenni ettiklerini, personellerin rehavete kapılmadan Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı kararları uyarınca tedbirlere uyması gerektiğine dikkat çekti.

Bayramlaşma merasimlerinin ardından personellerin bireysel sorunlarını da dinleyen Yazıcı, Ceza İnfaz Kurumu müdürleri ve yöneticileriyle istişarelerde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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