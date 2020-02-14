: Kahramanmaraş barış pınarı harekatı'ndan izin alıp, 14 şubat'ta nikah kıydı

14.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:28

Barış Pınarı Harekatı'ndan izin alıp, 14 Şubat'ta nikah kıydı

SURİYE'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Ulaştırma Uzman Çavuş Taşkın Boyalı, izin alarak geldiği Kahramanmaraş'ta 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Yasemin Mustafa ile nikah masasına oturdu. Çiftin nikahını Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek kıydı.

Onikişubat Belediyesi, her 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gelenek halin getirdiği toplu nikah töreninde bu yıl 17 çifti evlendirdi. Atatürk Parkı'ndaki nikah salonunda gerçekleşen törene çiftlerin yanı sıra aileleri ve yakınları katıldı.

Nikahları kıymadan önce bir konuşma yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkiye'de boşanma oranlarının arttığına dikkat çekti. Mahçiçek, "Ülkemizdeki boşanma oranlarının yükselmesini engellememiz lazım. Öyleyse, evlenecek olan gençlerimizi evlendikleri zaman bu işin önemini, kutsiyetini kavramaları lazım. Yani bu iş sadece nikah merasimiyle değil. O aile ortamının özelliğini, kutsiyetini, iki ailenin bir araya gelerek o güzelliği yalamasını karşılıklı olarak benimsememiz ve onu yaşamamız lazım. İnşallah hem bugün kıyacağımız nikahların hem de bundan böyle evlenecek bütün gençlerimizin aileleriyle beraber güzel günler içerisinde, mutluluklar içerisinde çocuklarıyla beraber güzel bir hayat sürmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim" diye konuştu.

Mahçiçek, daha sonra 17 çiftin nikahlarını kıydı. 'Hayat müşterektir' diyen Hanefi Mahçiçek, gelin ve damattan evlilik cüzdanını birlikte tutmalarını istedi. Mahçiçek ayrıca geç çiftlere hediye ile evlilikle ilgili kitaplar verdi.

BOYALI: 14 ŞUBAT TESADÜF OLDU

Hanefi Mahçiçek'in nikahını kıydığı genç çiftlerden biri ise Uzman Çavuş Taşkın Boyalı ile Yasemin Mustafa çifti oldu. Nikaha üniforması ile katılan ve 14 Ekim'den bu yana Suriye'de Barış Pınarı harekatı bölgesinde görev yaptığını belirten Boyalı, "Düğünüm için izin aldım. 14 Şubat ise tesadüf oldu. Geldim, 'Nikah cuma günü' dediler, ben de 'Tamam' dedim. Baktık 14 Şubat'a geliyor, sürpriz gibi bir şey oldu. Biz normalde sakin bir şey bekliyorduk" dedi.

1 GÜNDE 2 HEDİYE

Yasemin Mustafa da 14 Şubat'ın tamamen tesadüf olduğunu ancak buna çok sevindiğini belirterek, "Tesadüf ama iyi oldu. Daha iyi oldu hem 14 Şubat hediyemi alacağım, hem evlilik yıl dönümümüz olacak. İkisi bir arada, mecbur yapacak. Tek hediye olmaz, iki hediye. Hem 14 Şubat hediyesi, hem de evlilik yıl dönümümüzün hediyesi olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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