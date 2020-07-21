Kahramanmaraş balık tesisleri sayesinde yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
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Kahramanmaraş balık tesisleri sayesinde yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor

Deniz bulunmayan şehirlerimizden biri olan Kahramanmaraş'ta 48 balık tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerden 54 ülkeye ihracat yapılıyor. Kahramanmaraş balık tesisleri nerede?

Kahramanmaraş balık tesisleri sayesinde yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
21.07.2020 14:10 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:13

Kahramanmaraş'ta 48 tesiste bir yılda üretilen 6 bin 700 ton alabalık yurt içi ve yurt dışındaki sofraları lezzetlendiriyor. Denizi olmayan kentten 54 ülkeye ihracat yapılırken, yıllık 25 milyon dolar gelir elde ediliyor.

Kahramanmaraş Su Ürünleri Üreticileri ve Yetiştiricileri Birlik Başkanı Mehmet Aras, kentte 42 yıldır alabalık üretiminin yapıldığını belirtti. Bölgedeki 48 tesiste yıllık ortalama alabalık üretiminin 6 bin 700 ton olduğunu ifade eden Aras, bunun yaklaşık 3 bin 800 tonunun ihraç edildiğini dile getirdi.

KAHRAMANMARAŞ BALIK TESİSLERİ SAYESİNDE YILLIK 25 MİLYON DOLAR GELİR ELDE EDİLİYOR

Aras, Kahramanmaraş'ın alabalık üretiminde üst sıralarda olduğunu aktararak, "Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan 54 ülkeye balık ihracatı yapılıyor. Bu ihracattan da yaklaşık 25 milyon dolar gelir elde ediliyor" dedi.

Şehrin merkezi başta olmak üzere pek çok bölgesinde balık tesisleri yer alıyor.

Kahramanmaraş balık tesisleri sayesinde yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor

ALABALIĞIN KİLOSU 24 LİRADAN SATILIYOR

Kahramanmaraş'ta 30 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Sarı ise ağırlıklı olarak Arap ülkelerine ihracat gerçekleştirildiğini söyledi. Kentte her yıl balık üreticiliğinin gelişim gösterdiğini, kaynak sularının çok olmasının da insanları bu sektöre teşvik ettiğini anlatan Sarı, "Azımsanmayacak bir üretim rakamımız var. Denizi bulunan birçok kentin önündeyiz. Bunun nedeni de barajların sayısının fazla olması ve balığın gelirinin iyi olmasıdır. Fiyatlar sezona göre değişse de şu anda kilosu ortalama 24 liradan satışa sunuluyor ve birçok balıktan uygun" dedi.

Kaynak: AA

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