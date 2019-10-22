Kahramanmaraş bakan kurum, kahramanmaraş'ta

22.10.2019 18:11

Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta (2)

SURİYE'DEKİ GÜVENLİ BÖLGE İÇİN TOKİ'YE ÇALIŞMA TALİMATI VERDİK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş Valiliği'nde yaptığı 3,5 saatlik değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekatı'nın 700 bini köylerde, 300 bini ilçe merkezinde olmak üzere toplam 1 milyon Suriyelinin güvenli bölgeye yerleştirilmesi için başlatıldığını belirten Bakan Kurum, İnşallah sahadaki zaferimizi masada da kazanmak ve başkomutanımızın, liderimizin, kararlılığıyla bu sürece getirdik ve inşallah bugün akşam itibariyle de temizlenmiş olan bu güvenli bölge içerisinde Suriyeli kardeşlerimizi yerleştirmek, iskan etmek ve bölgeye her zaman yaptığı gibi Türk ordusunun huzur, barış, mutluluk getirmek amacıyla bu operasyonumuz bitmiş tamamlanmış ve amacına da erişmiş olacak dedi.

YAKLAŞIK 700 BİN NÜFUSLU 140 KÖY TASARLADIK

Kurum, harekattan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Suriyelilerin yerleştirilmesi konusunda nasıl bir yol izleneceğinin sorulması üzerine ise şunları söyledi

Güvenli bölge içerisinde ilk etapta 1 milyon Suriyeli kardeşimizi yerleştirmek amacıyla bir çalışma yaptık. Bu çalışma çerçevesinde 140 köyde nüfusu 5 bin olan yaklaşık 700 bin nüfuslu köyler, yine ilçe merkezlerinde ki bu ilçe merkezlerin nüfusunu 30 bin olarak tasarladık. 10 tane de ilçe merkezinde olmak üzere toplamda 1 milyon nüfusu bu güvenli bölgede yerleştirmek istiyoruz. Buna ilişkin TOKİ'ye çalışma talimatı verdik. Hem yerleşim alanları hem yerleşim alanlarının ihtiyaçları hem bölgenin yapısına, mimarisine uygun bir şekilde projelendirme sürecimiz devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hem BM Genel Kurulu'nda hem de yapmış olduğu ikili görüşmelerde dünya liderlerine bu bölgede bizim huzur, güvenlik, barış getirmek için 1 milyon Suriyeli kardeşimizi yerleştirmek için böyle bir çalışma yaptığımızdan bahsettiler. Kendileri de benim de şahit olduğum görüşmelerde herkes genel itibariyle böyle bir projenin doğru olduğunu söylediler. İnşallah tüm ülkeler bir araya gelmek suretiyle de bu güvenli bölgeyi ve bu güvenli bölgede 1 milyon Suriyeli kardeşimizi yurtlarında, ana vatanlarında yaşatacak ve orada annelerin, çocukların, mutlu, huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlayacak projeyi gerçekleştirmek istiyoruz.

Kaynak: DHA