Kahramanmaraş bakan albayrak: kamu bankaları faizi yüzde 8-10 bandına çekildi
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Kahramanmaraş bakan albayrak: kamu bankaları faizi yüzde 8-10 bandına çekildi

Bakan Albayrak: Kamu bankaları faizi yüzde 8-10 bandına çekildi (EK-ESNAF ZİYARETİ-PİLAV DAĞITIMI)PİLAV DAĞITIP, ESNAFI ZİYARET ETTİHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kahramanmaraş'ta iş dünyası ile yaptığı toplantının ardından tarihi Ulu Camii'nde Cuma namazı kıldı.

07.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:54
Kahramanmaraş bakan albayrak: kamu bankaları faizi yüzde 8-10 bandına çekildi

Bakan Albayrak: Kamu bankaları faizi yüzde 8-10 bandına çekildi (EK-ESNAF ZİYARETİ-PİLAV DAĞITIMI)

PİLAV DAĞITIP, ESNAFI ZİYARET ETTİ

Hazine ve Maliye Bakanı , 'ta iş dünyası ile yaptığı toplantının ardından tarihi Ulu Camii'nde Cuma namazı kıldı. Namaz çıkışı cami avlusunda vatandaşlara pilav dağıtan Bakan Albayrak daha sonra tarihi Kapalı Çarşı'yı ziyaret etti. Burada esnafla konuşan Bakan Albayrak'ın yanına kentte 'Işıklı tosun baba' olarak bilinen Mehmet Ağagürbüz gelerek selamlaştı. Albayrak, daha sonra AK Parti İl teşkilatı ile Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: DHA

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: Kahramanmaraş bakan albayrak: kamu bankaları faizi yüzde 8-10 bandına çekildi
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