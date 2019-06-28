KAHRAMANMARAŞ AVUKATTAN UÇAN TEKME

Kahramanmaraş'ta avukat M.T., alacak meselesi yüzünden kavga ettiği kişiye uçan tekmeyle saldırdı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen kavgada F.Ş.'nin burnu kırıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Üngüt Mahallesi'nde Kahramanmaraş Adalet Sarayı karşısındaki bir iş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre avukat M.T. ile iş insanı F.Ş. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya döndü ve bu sırada M.T., uçan tekmeyle F.Ş.'ye vurdu. Kavganın sonunda yaralanan F.Ş. otomobiliyle hastaneye gitti. Burnunda kırıklar tespit edilen F.Ş.'nin şikayeti üzerine koruma kararı çıkartıldığı belirtirken, avukat M.T.'nin de karakola giderek F.Ş.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA