KAHRAMANMARAŞ - (ARŞİV) Yangın söndürme uçağı düştü (4)
Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının arşiv görüntüsü KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının arşiv görüntüsü KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu