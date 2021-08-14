KAHRAMANMARAŞ - (ARŞİV) Yangın söndürme uçağı düştü (3)
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KAHRAMANMARAŞ - (ARŞİV) Yangın söndürme uçağı düştü (3)

Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının Adana'daki orman yangılarına müdahale edilirken çekilen arşiv görüntüleri. KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının Adana'daki orman yangılarına müdahale edilirken çekilen arşiv görüntüleri. KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.

KAHRAMANMARAŞ - (ARŞİV) Yangın söndürme uçağı düştü (3)
KAHRAMANMARAŞ - (ARŞİV) Yangın söndürme uçağı düştü (3)
KAHRAMANMARAŞ - (ARŞİV) Yangın söndürme uçağı düştü (3)
KAHRAMANMARAŞ - (ARŞİV) Yangın söndürme uçağı düştü (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.
KAHRAMANMARAŞ'TA YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI DÜŞTÜ (1)
KAHRAMANMARAŞ'TA YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI DÜŞTÜ (1)
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KAHRAMANMARAŞ - (ARŞİV) Yangın söndürme uçağı düştü (3) - Haberler
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