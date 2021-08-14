KAHRAMANMARAŞ - (ARŞİV) Yangın söndürme uçağı düştü (3)
Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının Adana'daki orman yangılarına müdahale edilirken çekilen arşiv görüntüleri. KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının Adana'daki orman yangılarına müdahale edilirken çekilen arşiv görüntüleri. KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt