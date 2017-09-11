Kahramanmaraş Arkeolojik Zenginliğiyle Büyülüyor

Mağara ve höyük kazılarında ortaya çıkan buluntular ışığında günümüzden binlerce yıl öncesine ışık tutan Kahramanmaraş, yer üstü güzellikleri kadar yeraltı zenginlikleriyle de dikkat çekiyor.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, 2006 yılında başlattıkları bilimsel yüzey araştırmalarının ardından yapılan kazılarla, kentin binlerce yıl öncesine ait tarihi geçmişi bulunduğunu belirlediklerini söyledi.



Kahramanmaraş'ın "arkeolojik bir kent" olduğunu vurgulayan Küçükdağlı, şunları kaydetti:



"Kahramanmaraş'ta 2017'de 9 ayrı alanda kazı gerçekleştiriyoruz. Bunların bir kısmı bilimsel kazı çalışmaları, bir kısmı da kurtarma kazılarıdır. Antik kent olaması hasebiyle de Germancia antik kenti ve mozaikleriyle ilgili çalışmalarımız da yine devam ediyor. Bir taraftan kamulaştırma çalışmaları, diğer yandan da kamuşlaştırması biten yerleri kazı çalışması sürüyor. 2016'da Germencia'da yaklaşık bin 500 metrekarelik alanda kazı gerçekleştirdik. Bu yıl kamulaştırması tamamlanan 800 metrekarelik alanda kazılar devam edecek."



Küçükdağlı, bir taraftan höyük bir taraftan da mağara kazılarıyla Kahramanmaraş'ın arkeolojik kent olmasının desteklendiğini belirterek, "Kahramanmaraş, mağara kazılarıyla Türkiye'nin en önemli bölgelerinden biri olacak." dedi.