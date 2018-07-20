Kahramanmaraş Andırın'da Minibüs Devrildi: 3 Yaralı Hd

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Andırın-Kadirli Karayolu'nun 7'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden Andırın'a giden Cafer Miral yönetimindeki 80 FE 828 plakalı minibüs, Çatak mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Cafer Miral ve eşi Eşe Miral ile kızları Esmaülhüsna Miral yaralandı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü, devrilen minibüste cep telefonunu aradı.

Yaralılar, olay yerine ambulanslarla götürüldüğü Andırın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.