KAHRAMANMARAŞ Andırın'da kuruyan çaydaki balıklar telef oldu Andırın'da kuruyan çaydaki balıklar telef olduKAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesinde kuruyan çaydaki binlerce balık telef oldu.

Andırın'da kuruyan çaydaki balıklar telef oldu

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesinde kuruyan çaydaki binlerce balık telef oldu. Vatandaşlar, kuruyan çaya, DSİ tarafından su verilmesini istedi.

Yeşilova Mahallesi'ndeki Andırın Çayı'nda balık ölümleri yaşandı. Kuruyan çaydaki binlerce balık telef olarak kıyıya vurdu. Mahalle sakinleri, balıkları cep telefonuyla görüntüleyerek yetkililerden yardım isterken, çaya DSİ tarafından su verilmesini ve böylelikle balık ölümlerinin önlenebileceğini ifade etti.

Kaynak: DHA