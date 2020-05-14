KAHRAMANMARAŞ Alacak kavgası kanlı bitti 1 ölü Alacak kavgası kanlı bitti 1 ölüKAHRAMNMARAŞ'ta Muhammet Tosun(27), alacak meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada Hüseyin Kurt (32), tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Alacak kavgası kanlı bitti 1 ölü

KAHRAMNMARAŞ'ta Muhammet Tosun(27), alacak meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada Hüseyin Kurt (32), tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Üngüt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kafe işletmecisi Hüseyin Kurt ile kartonpiyer ustası Muhammet Tosun arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kurt, bıçakla Tosun'u göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Muhammet Tosun, çevredeki vatandaşlar tarafından götürüldüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hüseyin Kurt ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA