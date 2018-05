Kahramanmaraş Akşener 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Seçileceğime İnanıyorum

İyi PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya verilen imzanın 130 bini geçtiğini belirterek, Allah'ın izni, milletimin desteğiyle 24 Haziran akşamı Cumhurbaşkanı seçileceğimizden de kendime inandığım kadar inanıyorum. Onun için korku dağları sardı dedi.Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Yağmur nedeniyle kendisinin de içinde olduğu uçağın Kahramanmaraş yerine Gaziantep'e inmesi üzerine miting alanına 1.5 saat geç gelen Akşener'i, Müftülük Meydanı'nda eli kınalı kadınlar yazma hediye ederek karşıladı.

ONLAR TEHDİT ETTİKÇE İMZALAR ARTIYOR

Platforma elindeki yazmalarla çıkıp alanı dolduranları elindeki yazmalara selamlayan Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığının startını Kahramanmaraş'ta verdiklerini söyledi. İyi Parti'yi seçime sokmamak için 24 Haziran tarihinin seçildiğini ancak bunda da başarılı olunamadığını öne süren Akşener, CHP'nin kendisinin seçime girebilmesi için 15 milletvekili gönderdiğini ancak milletin imzasıyla aday olma yolunu tercih ettiğini belirtti. Akşener, Ben sözümün eri insanım, dün başka, bugün başka konuşmam. Çünkü bir söz vermiştim, milletim onaylarsa adayım, milletim istemezse de evime dönerim. ve milletimizin imzasıyla, tercihiyle Cumhurbaşkanlığına aday olacağımı ilan ettim. ve milletim Allah razı olsun an itibariyle 130 bini geçmiş durumdayız. Yani 130 bin imzayı Kahramanmaraş'ın kahramanları ve bu milletin kadınları, gençler bu kardeşinizi Cumhurbaşkanı adayı gösterdiler. Allah'ın izni, milletimin desteğiyle 24 Haziran akşamı Cumhurbaşkanı seçileceğimizden de kendime inandığım kadar inanıyorum. Onun için korku dağları sardı. Onun için korkuyorlar ve akla hayale gelmedik iftiralar atılmaya devam ediyor. Bu milleti tanımadıkları için, bu milleti tehdit edenlerin ne hale geldiklerini bilmedikler için, bu milletin değerlerinden uzak yaşadıkları için onlar tehdit ettikçe imzalar artıyor diye konuştu.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Akşener, şöyle dedi

Bu seçimleri sen istedin. Bu seçimlere ittifak organizasyonunu sen yaptın. Sen ittifak konusunda uzmansın. Önce PKK ile ittifak yaptın 'Çözüm ittifakı' dedin adına, olmadı sonra bir baktık FETÖ ile çukur ittifakı yapmışın. Devleti yargıyı, her şeyi paylaşmışsın, sonra ABD ve Rusya ile ne olduğu belirsiz ittifaklar yaptın. Onlar için 'Heyt' dedin ama heytlerin arkasından Elbistan Şeker Fabrikası satıldı. Bu arkadaş ittifaklara alışık. Şimdi kurdukları ittifakın adı cumhur ittifakıymış. Cumhur ittifakının yerli ve milli olduğu iddia ediliyor biz de gayri milli. Hadi oradan be. Pensilvanya'yı yol edinenler hadi oradan be.

DP, İYİ PARTİ'DEN SEÇİME GİRECEK

Kendilerinin de içinde olduğu ve 'Millet ittifakı' adını verdikleri ittifakın detaylarını da anlatan Akşener, şöyle devam etti

Biz de, Saadet Partisi, Demokrat Parti bizim listemizden, CHP ile bir 'Millet ittifakı' kurduk. Milletvekilliği seçimlerinde herkes kendi oyunu alacak, ama bunların kurduğu tuzağı ortadan kaldırmak için listede bir tane dikdörtgen olacak ve başında millet ittifakı yazacak, siyasi partilerin bütün amblemleri orada olacak ve İyi Partili İyi Parti'ye, CHP'li CHP'ye, SP'li de SP'ye mührünü vuracak. Bundan çok bozuldular, çok üzüldüler. İttifak onlara serbest, geri kalanlara yasak.

İMZACILARA 'FETÖ'CÜ' DİYENİN ALNINI KARIŞLARIM

Özelleştirilen şeker fabrikalarını alan firmalara da seslenen Akşener, 24 Haziran'da fabrikaları alıp millete vereceğini söyledi. Konuşması sırasında bir vatandaşın 'Dolar FETÖ'cü, benzin FETÖ'cü, imzacılar FETÖ'cü' demesi üzerine Akşener, Doların yükselmesi FETÖ'nün işi, benzinin artması FETÖ'nün işi, zamların gelmesi FETÖ'nün işi. Ulan ne FETÖ'ymüş be. İmzalara FETÖ'cü dedirtmem. Vallahi, billahi gökyüzünü indiririm tepelerine. İmzacılara 'FETÖ'cü' diyenin alnını karışlarım dedi.