Kahramanmaraş Akademi'nin yeni dönem kayıtları başladı
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Kahramanmaraş Akademi'nin yeni dönem kayıtları başladı

30.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:00
Kahramanmaraş Akademi'nin yeni dönem kayıtları başladı

Kahramanmaraş Akademi'de 2021 Bahar Dönemi kayıtları başladı.

Kahramanmaraş Akademi'de 2021 Bahar Dönemi kayıtları başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş Akademi'de yeni dönemde 13 dalda eğitim verilecek.

Dergi, kısa film, yazı, proje, öykü ve düşünce atölyeleri ile diksiyon, bilim tarihi, klasik metinlerin okunması, tarihin tarihi, hat, sosyolojinin temel kavramları ve yeni medya iletişim konularında eğitimin verileceği akademinin son başvuru tarihi 7 Şubat.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yeni dönem heyecanı yaşadıklarını belirterek, "Yeni dönemde alanında uzman hocalarımızla birlikte 13 atölyemiz faaliyet gösterecek. Şehrimizin entelektüel potansiyelini besleyen ve tam kapasite ile harekete geçiren programın bu dönemde de katılımcılara önemli katkıları olacağını düşünüyoruz. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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