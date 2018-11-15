AK Parti'li Milletvekilinin Amcanı Evinde Ölü Bulundu!

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser'in amcası Recep Eser, evinde ölü bulundu.

İSVİÇRE'DE YAŞAYAN AMCA ESER, 3 GÜN ÖNCE KARAMAN'A GELDİ

Olay, saat 19.00 sıralarında Sümer Mahallesi 1280 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser'in İsviçre'de yaşayan amcası Recep Eser, 3 gün önce Karaman'daki evine geldi.

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA EVE GİRİLDİ

Yalnız yaşayan Eser'den haber alamayan yakınları bugün polis ve sağlık ekipleri ile birlikte eve geldi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Recep Eser'in hayatını kaybettiği belirledi. Ekipler evde yaptıkları ilk incelemede boş ilaç kutularına rastladı.

ESER'İN CESEDİ OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Eser'in cesedi otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı duyarak Eser'in evinin önüne gelen AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er ve yönetim kurulu üyeleri yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.