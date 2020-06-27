KAHRAMANMARAŞ Afşin'de, 6'ncı kattan düşen kadın, hayatını kaybetti Afşin'de, 6'ncı kattan düşen kadın, hayatını kaybettiKAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, İlknur Öksüz (35) 6 katlı apartmanın en üst katından düşerek, hayatını kaybetti.

Afşin'de, 6'ncı kattan düşen kadın, hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, İlknur Öksüz (35) 6 katlı apartmanın en üst katından düşerek, hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde, Afşin Bey Caddesi'nde meydana geldi. İlknur Öksüz, 6 katlı apartmanın en üst katından, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Beton zemine çakılan Öksüz, ağır yaralı halde götürüldüğü hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber-Kamera: Sıtkı GÖNEN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Kaynak: DHA