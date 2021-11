KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Kahramanmaraş Afad Gönüllüleri Saha Uzantılı Masabaşı TatbikatıKahramanmaraş AFAD Gönüllüleri Saha Uzantılı Masabaşı Tatbikatı, Valimiz Ömer Faruk Coşkun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Coşkun, "Bilindiği üzere İlimiz afetsellik bakımından riskli şehirler arasında bulunuyor. Dolayısıyla olası bir afet durumunda yapılması gereken çalışmaları afetler olmadan önce planlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün de paydaş kurumlarımız ve gönüllülerimiz ile birlikte icra edeceğimiz "Kahramanmaraş AFAD Gönüllüleri Saha Uzantılı Masa Başı Tatbikatıyla, " ilimizde afet ve acil durumlarda görev yapan gönüllü ekiplerin ve çalışma gruplarının Türkiye Afet Müdahale Planı'na entegrasyonunu sağlamayı, bilgi, beceri ve fiziki kabiliyetlerini arttırmayı ve göreve her an hazır durumda bulunmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca kurumlar arası iş birliğini sağlayarak, ilçelerde hafif arama kurtarma ekiplerinin yaygınlaştırılmasını, sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesini ve afetlerde görev alacak gönüllü kuruluşların sayısını da artırmayı hedefliyoruz" dedi. Programın devamında İl Afet ve Acil Durum Müdürü Aslan Mehmet Çoşkun, "Kahramanmaraş AFAD Gönüllüleri Saha Uzantılı Masabaşı Tatbikatı" sunumunu yaptı. Masabaşı tatbikatta canlı bağlantılarla saha uygulamalarını takip eden Vali Coşkun, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları ve yetkililerden olay yerleri ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Programda, Vali Coşkun tarafından Hafif Arama Kurtarma Ekiplerine sertifikaları ve gönüllü kimlikleri takdim edildi. Toplantıda ayrıca yetkililer tarafından Vali Coşkun ve katılımcılara, olası acil durumlarda iletişimi sağlamak amacıyla kullanılan AYDES Sistemi ve JEMUS Telsiz Sistemi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Tatbikata, Valimiz Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Daire Başkanı Mehmet Akif Can, Müdahale Daire Başkanı Yusuf Aysu, Vali Yardımcısı Vekili Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Aslan Mehmet Çoşkun, ilgili kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Üyeleri, TAMP Kahramanmaraş 26 Çalışma Grubu Yöneticisi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, özel sektör kuruluşu temsilcileri ve gönüllülerden oluşturulan ekipler katıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet