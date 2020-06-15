Kahramanmaraş Adliyesi normalleşme süreciyle yeniden hizmete başladı
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Kahramanmaraş Adliyesi normalleşme süreciyle yeniden hizmete başladı

Kahramanmaraş Adalet Sarayı korona virüs tedbirleri ile normalleşme süreci kapsamında hizmet vermeye başladı.

Kahramanmaraş Adliyesi normalleşme süreciyle yeniden hizmete başladı
15.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:13

Kahramanmaraş Adalet Sarayı korona virüs tedbirleri ile normalleşme süreci kapsamında hizmet vermeye başladı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, sosyal mesafe, ortam kişi sayıları ve hijyen uygulamalarının adliye ve cezaevlerinde uygulandığını söyledi.

Adliyede duruşmaların salı günü başlayacağını belirten Başsavcı Yazıcı, "Adliyemiz girişinde tüm vatandaşlarımızın, avukatlarımızın ve personellerimizin ateşleri ölçülmekte ve ateşi 38 ve üzerinde bulunan kişiler gerekli önlemler alınarak en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmektedir. Yine adliyemizde görevli tüm hakimlerimiz, cumhuriyet savcılarımız ve vatandaşlarımız ile iç içe hizmet veren birimlerimizde görev alan personellerimize maske, koruyucu siperlik, eldiven ve el dezenfektanı dağıtımını gerçekleştirdik. Adliyemiz içerisinde bulunan cumhuriyet başsavcılığımız birimleri, mahkeme kalemleri ve icra dairesinde sosyal mesafeyi korumaya yönelik olarak bilgilendirici duvar ve zemin etikleri yerleştirdik" dedi.

Bekleme alanı ve duruşma salonlarında bulunabilecek azami kişi sayısının belirlenerek bölmelerin oluşturulduğunu söyleyen Başsavcı Yazıcı, "Adliyemizin girişinden başlamak üzere kalem, büro ve duruşma salonlarının önlerine el dezenfektanlarını konumlandırdık. Adliye binamız korona virüs oluşması ve yayılmasının önlenmesi amacıyla günlük olarak özel temizlik malzemeleriyle hizmetli memurlarımız tarafından sürekli temizlenmektedir. Refakatçi haricinde çocuk, hamile ve 60 yaş üstü vatandaşların adliyeye alınamayacak" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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