Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (2)
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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (2)

ŞIRNAK'TA TÖREN DÜZENLENDİPençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya için Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (2)
19.06.2020 23:52 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:48

ŞIRNAK'TA TÖREN DÜZENLENDİ

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya için Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Kahya'nın cenazesi, törenin ardından memleketine uğurlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kahya'nın silah arkadaşları ve diğer yetkililerin katıldığı tören, şehit uzman onbaşının cenazesinin katafalka taşınmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından Şehit Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın özgeçmişinin okunduğu törende, edilen dua sonrasında şehidin cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere taşındı. Şehit Uzman Onbaşı Kahya'nın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlanacak.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Görüntü dökümü: Törenden görüntüler

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

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