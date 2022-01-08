Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde sınır duvarı yakınlarındaki menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut'un (26) acı haberi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırında, Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker şehit oldu. Patlamada şehit olan Murat Alyakut'un (26) acı haberi, Büyüknacar Mahallesi'nde yaşayan Havva ve İsmail Alyakut çiftine yetkililer tarafından verildi. Alyakut çifti, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin yakınları ve komşuları eve akın etti. Yakınlarının teselli ettiği Alyakut ailesinin evi ile sokağına Türk bayrağı asıldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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