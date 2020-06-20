KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
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KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

PENÇE Kaplan Harekatı'nda, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın (23) acı haberi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki baba evine ulaştı.

KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
20.06.2020 01:14 | Son Güncelleme: 20.06.2020 01:44

PENÇE Kaplan Harekatı'nda, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın (23) acı haberi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki baba evine ulaştı.

Büyüknacar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet- Fadıma Kahya çiftine acı haberi, askeri yetkililer verdi. Kahya çifti, oğullarının şehit haberiyle gözyaşına boğuldu. Ailenin evi ile evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Ömer Kahya'nın yarın Pazarcık'ta düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

CENAZESİ KAHRAMANMARAŞ'A GETİRİLDİ

Pençe-Kaplan Operasyonunda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın cenazesi, askeri uçakla Kahramanmaraş'a getirildi. Şehidi ailesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan karşıladı.

Şehit Ömer Kahya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda uçaktan indirildiği sırada baba Mehmet Kahya ile anne Fadıma Kahya gözyaşlarına hakim olamadı. Konulduğu cenaze aracıyla Pazarcık ilçesine gönderilen şehit Kahya'nın cenazesinin bugün öğle namazından sonra toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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