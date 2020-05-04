Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
04.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:16

- Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü Siirt'in Pervari ilçesinde keşif gözetleme ve pusu dinleme faaliyetinin yürütüldüğü sırada el yapımı patlayıcını infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in (23), şehadet haberi baba ocağına ulaştı.

- Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

KAHRAMANMARAŞ - Siirt'in Pervari ilçesinde keşif gözetleme ve pusu dinleme faaliyetinin yürütüldüğü sırada el yapımı patlayıcını infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in (23), şehadet haberi baba ocağına ulaştı.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Beşen Mahallesinde yaşayan şehidin babası Kazım ve annesi Gülbahar Gündeş'e acı haber yetkililerce verildi.

Şehadet haberini alan aile yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Kaynak: İHA

Manşet

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