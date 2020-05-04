Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Siirt'in Pervari ilçesinde keşif gözetleme ve pusu dinleme faaliyetinin yürütüldüğü sırada el yapımı patlayıcını infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in (23), şehadet haberi baba ocağına ulaştı.