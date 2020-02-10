Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Suriye'nin idlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın Kahramanmaraş'taki babaevine ateş düştü.

10.02.2020 20:11 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:13
Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

'nin idlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Saylak'ın 'taki babaevine ateş düştü.


Suriye'nin İdlib kentinde çatışmaları önlemek amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik rejim güçleri tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın (26) şehadet haberi askeri yetkililer tarafından ailesine bildirildi. Ömer ve Nigar Saylak'ın 5 çocuğundan biri olan Fatih Saylak'ın bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Şehidin Onikişubat ilçesi Kale Mahallesi'ndeki baba ocağına Türk bayrakları asılırken, cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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