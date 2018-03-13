Kahramanmaraş'a Şehit Ateşi Düştü

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Afrin'deki operasyonlar sırasında şehit olan Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bir evde arama yapılırken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 8 Türk askeri ile 2 ÖSO askeri yaralanmıştı. Askerler sınıra sevk edilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Ağır yaralı olarak getirilen askerlerden Kahramanmaraş Çağlayancerit nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Uzman Çavuş Orhan Sürmen şehit oldu. Sürmen'in şehadet haberi Kahramanmaraş'taki ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehidin Kayseri 1. Komando Tugayında görevli olduğu, Afrin operasyonunda görevli unsurlar arasında yer aldığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ