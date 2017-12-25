Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam'ın ailesine acı haber verildi



KAHRAMANMARAŞ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam'ın Kahramanmaraş'taki ailesine acı haber verildi.

Onikişubat ilçesi Döngele Mahallesi nüfusuna kayıtlı 26 yaşındaki şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam'ın babası Mehmet Çam ve Fatma Çam'a acı haber verildi.

Şehidin naaşının akşam saatlerinde Kahramanmaraş'a getirileceği ve yarın öğle namazına müteakip toprağa verileceği öğrenildi.

Fatma Çam ile evli ve Mustafa adında bir çocuk babası şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam'ın cenazesinin yarın öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.