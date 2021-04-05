Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verilişinin 96. yıl dönümü kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Kahramanmaraş'a Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası verilişinin 96. yıl dönümü törenle kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Kahramanmaraş'a Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası verilişinin 96. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Garnizon Komutanı Albay Numan Öksüz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Türk bayrağına, Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası'nın takılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Güngör, burada yaptığı konuşmada, Ekim 1919'da Sütçü İmam'ın ilk kurşunuyla başlayan İstiklal Savaşı'nın topyekun mücadele sonucu 12 Şubat 1920'de zaferle sonuçlandığını ve 5 Nisan 1925'te de bu zaferin TBMM tarafından verilen İstiklal Madalyası ile taçlandığını belirterek, madalyanın milletin birliği, dirliği, inancı ve kardeşliğinin sembolü olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş'ta verilen mücadelenin tüm Türkiye'ye ilham kaynağı olduğunu ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Tarih bir milleti dirilten en önemli ilham kaynağıdır. 5 Nisan Madalya Günü, tarihi hafızamızı yenilememizi, tarihin aynasından bugüne bakmamızı sağlayan müstesna zaman dilimlerinden biridir. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın önemini bilmeli, atacağımız adımlarımızı buna özgü atmalıyız. İbn-i Haldun'un da dediği gibi 'coğrafya kaderdir' ve bizim kaderimiz de böylesine güzel fakat zor bir coğrafyada birlik içerisinde kardeşçe yaşamaktır. Dün olduğu gibi bugün de emperyalistlere karşı bir ve beraber olmaya, daha fazla kenetlenmeye ve çalışmaya ihtiyacımız var. Anadolu topraklarında bin yıldır süregelen kardeşliğimizi, bin yıl ötesine ancak böyle taşıyabiliriz. Birbirimizi dışlamadan, birimizin inancı, kültürü, değer yargısı ötekini yok etmeden, sevgi, saygı, hoşgörü içinde tarihimizi birlikte yazdık, coğrafyamızı birlikte güzelleştirdik. Bu kadim coğrafyada, bu değerlerle, bir et ve tırnak, taşla toprak gibi beraber yaşadık. Bu millet, geçmişte olduğu gibi bundan sonrada, acılarını, zor zamanlarını paylaşarak özgür, mutlu, müreffeh bir kader birliği içinde yaşayacaktır."

Törene, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ile protokol üyeleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı