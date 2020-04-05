Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verilişinin 95'inci yıl dönümü kutlamalarına koronavirüs engeli
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verilişinin 95'inci yıl dönümü kutlamalarına koronavirüs engeli - Haberler
Kahramanmaraş, Koronavirüs, Türkiye, Güncel

Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verilişinin 95'inci yıl dönümü kutlamalarına koronavirüs engeli

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi tarafından Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası'nın verilişinin 95'inci yıl dönümü kutlamaları koronavirüs nedeniyle yapılamadı.

05.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:28
Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verilişinin 95'inci yıl dönümü kutlamalarına koronavirüs engeli

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi tarafından Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası'nın verilişinin 95'inci yıl dönümü kutlamaları koronavirüs nedeniyle yapılamadı. Özel kasasından her yıl 12 Şubat ve 5 Nisan'da çıkarılan İstiklal Madalyası en son şehrin düşman işgalinden kurutuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamalarına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk bayrağına takılmıştı.

Gösterdiği kahramanlıkla topraklarını işgal eden Fransızları 22 gün 22 gece süren savaş sonunda kovan Kahramanmaraş'a Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 5 Nisan 1925'te Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası verildi. ve 5 Nisan, şehrin gurur günlerinden biri oldu. 94 yıl boyunca her 5 Nisan'da şehrin belediye başkanı düzenlenen bir törenle İstiklal Madalyası'nı Türk bayrağına takarken, okunan istiklal Marşı ile bayrak göndere çekilirdi.

KASASINDAN ÇIKARILMADI94 yıldır yapılan bu tören, koronavirüs nedeniyle bu yıl yapılamadı. İçişleri Bakanlığı ve Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce alınan kararlar çerçevesinde şehirde madalya günü töreni iptal edilirken, madalya da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün makamında bulunan, cam ve Maraş işi oyma ile kaplı özel kasasından çıkarılmadı. Madalya kasadan en sonra 12 Şubat'ta şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle çıkarılmış, Türk Bayrağına törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılmıştı.'ECDADIN BU BAŞARISI GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMALI'Koronavirüs tedbirleri kapsamında törenler iptal edilirken, Kahramanmaraş Valisi Vahdetin Özkan ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör birer mesaj yayımladı. Vali Özkan mesajında Maraş'ın düşman işgaline son verip tüm dünyaya örnek olacak eşsiz bir kahramanlık örneği gösterdiğini belirterek, "Kahraman şehrimizin bu anlamlı mücadelesi, TBMM tarafından üstün başarı olarak görülmüş, 5 Nisan 1925'te İstiklal Madalyası verilerek bu büyük zaferimiz taçlandırılmıştır. Ecdadın bu amansız mücadelesi, başarısı, azmi, kararlılığı, birlik ve beraberlik ruhu, bizlere de örnek olmalı, bu ruhu gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmalıyız. Bu vesileyle şehrimize Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası verilişinin 95'inci yıl dönümünü kutluyor, bizlere bu gururu yaşatan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyorum" dedi.'TÜM ŞÜHEDAMIZI RAHMETLE ANIYORUM'Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise makamında İstiklal Madalyası'nın önünde çektiği videoyla verdiği mesajında şunları söyledi: "Kurtuluş Savaşı sonrasında Ankara'dan milli mücadeleye katılanların listesi istenildiğinde şehrin ileri gelenleri toplanarak, 'Maraş'ta milli mücadeleye katılmayan tek bir fert yoktur' cevabı verilir. Bunun üzerine 5 Nisan 1925 tarihinde toplanan TBMM, İstiklal Madalyası'nın Maraş'ta fertlere değil, şehir halkına verilmesi kararı alınır ve Maraş, Birinci Meclis tarafından Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirilerek İstiklal Madalyası'nı gururla taşıyan tek şehir olur. Bu gururu bizlere yaşatan ve canları pahasına bize bu toprakları vatan yapan ecdadımızı ve tüm şühedamızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

 


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım Haberler
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı Haberler
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında 'Pes' dedirten görüntü Haberler
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz Haberler
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Belediye Başkanı tütsü yaktırıp 'Koronavirüsü def edecek' dedi Haberler
Belediye Başkanı tütsü yaktırıp "Koronavirüsü def edecek" dedi
'Koronanın tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı Haberler
'Koronanın tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı...
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor
Sultangazi'de parkta toplanan günübirlik işçiler koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderildi
Sultangazi'de parkta toplanan günübirlik işçiler koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderildi
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın 'Kesinti yapılmasın' çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı
Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı
Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma...
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara 'aptal' dedi
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara "aptal" dedi
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok
Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Kadir Aydar Engin Altay Abdulhamit Gül Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Levent Dörter Nurgül Yeşilçay
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İlaç Polis Avrupa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verilişinin 95'inci yıl dönümü kutlamalarına koronavirüs engeli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 16:38:59. #1.15#
title