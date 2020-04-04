Kahramanmaraş'a giriş-çıkışlar kapatıldı İÇİŞİLERİ Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında Kahramanmaraş'a tüm giriş ve çıkışlar gece yarısı itibariyle kapatıldı.

İÇİŞİLERİ Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında Kahramanmaraş'a tüm giriş ve çıkışlar gece yarısı itibariyle kapatıldı. 00.00'dan sanra gelenlerin şehre girişlerine izin verilmedi

Genelgenin yayınlanmasının ardından güvenlik güçleri Kahramanmaraş'ın tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktası oluşturuldu. Saatler 00.00'ı gösterdiği zaman yollar barikatlarla kapatıldı.

ŞEHRE SON ANDA GİRDİLERKahramanmaraş'ta oluşturulan kontrol noktalarından biri olan Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi'nde jandarma ve trafik polisleri yolu barikatla kapatmaya başladığı sırada gelenler şehre girmeyi başardı. Bunlardan biri olan Ertuğrul Sefa, "Şanlıurfa'dan Afşin'e gidiyoruz. Haberimiz vardı, o yüzden zamanında gelmeye çalıştık" dedi.Gaziantep'ten Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine giden Orhan Yalçın ise alınan tedbirlerin ülkenin ve milletin güvenliği için olduğunu belirterek, "İnşallah bir an evvel atlatırız bu sıkıntılı günleri" dedi.GECE YARISINDAN SONRA GELENLER GERİ GÖNDERİLDİSaatler 00.00'ı gösterdikten sonra şehre girenler askerler tarafından İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi hatırlatılarak şehre alınmayıp geri gönderildi. Geri dönen Halis Kayıkçı, Mersin 'den geldiğini ancak genelge nedeniyle alınmadığını söyledi. Uygulamayı da desteklediğini belirten Kayıkçı, "Devletimiz için hayırlı olsun. Önemli olan burada sağlık sıhhat" dedi.

Mersin'den Malatya'ya giden Tamer Kan da yolda olduğu için uygulamayı duymadığını ve geri dönmek zorunda kaldığını belirterek, "Mersin'den gelip Malatya'ya gidiyorum ama yol kapalı olduğu için geri dönmek zorunda kaldık" diye konuştu.

Kaynak: DHA