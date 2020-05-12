Kahramanmaraş'a giriş-çıkış yasağı kalktı
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile Kahramanmaraş'ta uygulanan seyahat kısıtlaması sonlandırıldı.
12.05.2020 01:36 | Son Güncelleme: 12.05.2020 01:36
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile Kahramanmaraş'ta uygulanan seyahat kısıtlaması sonlandırıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca 3 Nisan'da giriş-çıkışa kapatılan Kahramanmaraş'ta gelen tüm araçlar kontrol noktalarında durdurularak belge kontrolü yapılıyordu. Yasağın bu gece yarısı kalmasıyla birlikte şehre giriş-çıkışlar serbest olurken, polisler gelen araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçtü.
Kaynak: DHA