Kahramanmaraş'a 3 yıl sonra kar yağdı

12.02.2020 23:01 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:01

KAHRAMANMARAŞ kent merkezine 3 yıl aradan sora kar yağdı. kar ve buzlanma snedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, çocuklar ise naylon poşerlerle kayarak karın keyfini çıkardı.

Kahramanmaraş'ın yüksek kesimleri ile ilçelerinde etkili olan kar, 3 yıl aradan sonra kent merkezine de yağdı ve cadde ile sokaklar beyaza büründü. Kentin düşman işgalinden kurtuluşu olan 12 Şubat'a denk gelen kara en çok sevinen ise çocuklar oldu. Evlerinden aldıkları naylonlarla dışarı çıkan çocuklar karda kayarak keyifli anlar yaşadı. Çocuklar kar yağdığı için çok mutlu olduklarını söyledi.

Karın tadını çıkaranlardan Harun Bakır, "3 yılda bir kar yağdığı için biz de tadını çıkarmak istedik. Güzel oldu bizim için. Yokuş aşağı kayıyoruz, biraz tehlikeli ama biz alıştık" dedi.Muhammet Bolat ise kar yağdığı için sevinçli olduklarını belirterek, "Biz de aşağı inip karın keyfini çıkarmak istedik. Karda kayıp kartopu oynuyoruz. Bizim için eğlenceli oldu" diye konuştu.SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Çocukların yağmasına sevindiği kar, sürücülere ise zor anlar yaşattı. Sürücüler özellikle yokuş çıkarken buzlanma nedeniyle zorlandı. Birçok sürücü geri dönmek zorunda kaldı. Bazı sürücüler ise zincir takarak yoluna devam etti.

Kaynak: DHA